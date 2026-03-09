اليابان تستعد لنشر أول دفعة من صواريخ بعيدة المدى مطورة محلياً

تستعد اليابان لنشر أول دفعة من صواريخها بعيدة المدى المطورة محليا، مع وصول منصات إطلاقها إلى معسكر للجيش اليوم الاثنين، حيث تسرع البلاد من قدراتها الهجومية ردا على التحديات المتزايدة في المنطقة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، دون تقديم تفاصيل، إن صواريخ "تايب-12" المطورة (أرض-بحر) سيجري نشرها في معسكر كينجون بمحافظة كوماموتو جنوب غرب اليابان بحلول نهاية شهر مارس الجاري، مما يكمل عملية النشر.

ووصلت مركبات الجيش التي تحمل منصات الإطلاق ومعدات أخرى بعد منتصف الليل في مهمة شديدة السرية انتقدها السكان المحليون. واصطف عشرات الأشخاص خارج المعسكر وهم يهتفون "أوقفوا نشر الصواريخ بعيدة المدى!" ويرفعون لافتات تحمل رسائل احتجاجية.

واشتكى المعارضون من انعدام الشفافية وقالوا إن عملية النشر ستؤدي بدلا من ذلك إلى تصعيد التوتر وتجعل الصواريخ هدفا للهجمات.