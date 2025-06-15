عرض عسكري في واشنطن تزامناً مع احتجاجات على سياسات ترامب

انطلق العرض العسكري الذي انتظره بفارغ الصبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شوارع وسط مدينة واشنطن أمس السبت، لكن الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الجيش الأمريكي شابه عنف واحتجاجات.

في الساعات التي سبقت بدء العرض العسكري، خرج مئات الآلاف من الأمريكيين في مسيرات واحتشدوا في شوارع مدن من نيويورك إلى شيكاغو إلى لوس انجليس احتجاجا على قرارات ترامب منذ توليه الرئاسة، في أكبر تحركات من نوعها منذ عودته إلى السلطة في يناير.

وفي وقت سابق من أمس السبت، اغتال مسلح نائبة ديمقراطية بمجلس نواب ولاية مينيسوتا وأصاب نائبا آخر. ولا يزال الجاني طليقا.

وفي الوقت نفسه، تبادلت إسرائيل وإيران المزيد من الهجمات في وقت مبكر من اليوم الأحد، مما أثار المخاوف من اتساع الصراع بين البلدين.

حدث كل ذلك بعد أسبوع من التوتر في لوس انجليس حيث دفعت الاحتجاجات على مداهمات نفذتها سلطات الهجرة الاتحادية ترامب لاستدعاء قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية للمساعدة في الحفاظ على النظام العام على الرغم من اعتراضات حاكم الولاية الديمقراطي جافين نيوسوم.

وصادف أمس السبت أيضا يوم عيد ميلاد ترامب التاسع والسبعين.

وسارت الدبابات وناقلات الجنود المدرعة والمدفعية في العرض العسكري على طول طريق كونستتيوشن أفينيو الشهير، وهو مشهد غير معتاد في الولايات المتحدة حيث يندر إقامة مثل هذه العروض العسكرية.

وقال ترامب للحشد بعد العرض العسكري "كل الدول الأخرى تحتفل بانتصاراتها، وحان الوقت لأن تحتفل أمريكا أيضا".

واصطف الآلاف على طول الطريق لمتابعة العرض الذي شاهده ترامب من منصة خلف زجاج مضاد للرصاص.

وتمكن بعض معارضي الرئيس أيضا من حجز مكان لهم على طريق الموكب رافعين لافتات احتجاج. وفصلت الشرطة المحلية متظاهرين آخرين عن حشود الموكب.

ونقل الجيش الأمريكي ما يقرب من 7000 جندي إلى واشنطن، إلى جانب 150 مركبة تضم دبابات ومدرعات ومدفعية.

وخلال العرض العسكري، جرى استعراض تاريخ الجيش منذ تأسيسه خلال الحرب الثورية، أو حرب الاستقلال، وحتى يومنا هذا. ووقف ترامب مرات كثيرة لتأدية التحية العسكرية للجنود أثناء سيرهم.

وحضر العرض أعضاء من إدارته مثل وزير الدفاع بيت هيجسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وأبدى ترامب لأول مرة رغبته في إقامة عرض عسكري في واشنطن في بداية ولايته الرئاسية الأولى.

وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن تكاليف العرض العسكري الذي أقيم أمس السبت تقدر بما بين 25 مليون و45 مليون دولار. ويشمل ذلك العرض العسكري نفسه بالإضافة إلى تكلفة نقل المعدات وإسكان وإطعام القوات.

ووصف منتقدون العرض العسكري بأنه استعراض استبدادي للقوة يهدر المال، خاصة وأن ترامب قال إنه يريد خفض إنفاق الحكومة الاتحادية.

في وقت سابق من أمس السبت، تظاهر الآلاف في واشنطن ومدن أخرى احتجاجا على سياسات ترامب. واتسمت المظاهرات والمسيرات بالسلمية إلى حد كبير.

أما في لوس انجليس، ظل الوضع متوترا. فقبل حوالي ساعة من سريان حظر التجول في وسط المدينة، دفع أفراد شرطة يمتطون الخيول المتظاهرين بقوة لتفريقهم واستخدموا الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

ونظمت مجموعات مناهضة لترامب ما يقرب من 2000 مظاهرة على مستوى البلاد بالتزامن مع العرض العسكري.