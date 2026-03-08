روسيا تؤكد جاهزتها عملياً لتوريد النفط عبر خط أنابيب دروجبا

أكد دنيس مانتوروف النائب الأول لرئيس الوزراء ​الروسي أن الجزء الروسي من خط أنابيب ‌النفط دروجبا جاهز ​عمليا لتوريد النفط.

وذكر مانتوروف لمراسل التلفزيون الحكومي الروسي بافيل زاروبين في تصريحات بثت اليوم الأحد "كل شيء يعمل من جانبنا".

ومن ناحية أخرى، قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو اليوم الأحد إنه سيلتقي برئيسة المفوضية ⁠الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الثلاثاء في ظل تصعيد سلوفاكيا والمجر ضغوطهما على أوكرانيا لاستئناف تدفقات النفط الروسي، محذرتين من أن سلوفاكيا قد تعرقل قرضا ‌أوروبيا كبيرا لكييف.

وتوقفت تدفقات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا إلى المجر وسلوفاكيا مرورا بأوكرانيا منذ أواخر يناير، بعد أن أعلنت كييف أن هجوما ‌روسيا تسبب في حريق ألحق أضرارا جسيمة ‌بالخط.

وتؤكد أوكرانيا أنه من ‌غير الممكن إصلاح خط الأنابيب بسرعة.

واتهمت المجر وسلوفاكيا، العضوان في الاتحاد ​الأوروبي اللذان لا يزالان ‌يستوردان النفط ​الروسي ويحافظان على علاقات مع ⁠موسكو، كييف بتعمد تأخير استئناف التدفقات لأسباب سياسية.

ورفضت المجر فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على روسيا، ورفضت قرضا ​بقيمة ⁠90 مليار ⁠يورو من الاتحاد لأوكرانيا.

وجدد فيتسو تهديده بعرقلة القرض في مقطع مصور نشره على فيسبوك اليوم الأحد، وأوضح أنه ⁠سيلتقي فون دير لاين في باريس، وسيسعى إلى إرسال خبراء لزيارة خط أنابيب دروجبا.

وقالت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة إنها تدرس سبل استئناف تدفقات النفط من خلال خط دروجبا، بما في ذلك تقديم مساعدات ‌مالية محتملة.

وأوقفت سلوفاكيا بالفعل إمدادات الطاقة الطارئة إلى أوكرانيا على خلفية النزاع.

ويتصاعد النزاع ​مع اقتراب المجر من انتخابات حاسمة الشهر المقبل، إذ جعل رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي يحكم البلاد منذ 16 عاما، الحرب في أوكرانيا محورا رئيسيا لحملته الانتخابية.