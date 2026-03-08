النرويج.. انفجار يستهدف السفارة الأمريكية ويتسبب بأضرار طفيفة

أكدت الشرطة النرويجية أن السفارة ‌الأمريكية ​في أوسلو تعرضت لانفجار في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، مما تسبب في أضرار طفيفة دون وقوع إصابات.

وقالت ⁠وزيرة العدل أستري آس-هانسن إنه تم فتح تحقيق شامل.

وذكر شهود أن دوي انفجار سُمع ‌من مجمع السفارة في غرب أوسلو حوالي الساعة الواحدة صباحا (منتصف ‌الليل بتوقيت جرينتش)، وشوهد دخان يتصاعد

وقالت شرطة ‌أوسلو إن الانفجار وقع عند ‌مدخل القسم ‌القنصلي، الذي قال شهود إنه تعرض لأضرار.

وأكد طالب ​يدعى سيباستيان ‌تورستاد (18 ​عاما) كان يقود سيارته بالقرب ⁠من السفارة وقت وقوع الحادث "كانت هناك طبقة كثيفة من الدخان تغطي ​الشارع".

وأضاف ⁠تورستاد ⁠لرويترز "لحقت بعض الأضرار بالمدخل".

وقالت الشرطة إنه لم يتم العثور على ⁠أي متفجرات أخرى في المنطقة.

وأضافت شرطة أوسلو في بيان "أجريت تحقيقات في الموقع بالاستعانة بكلاب وطائرات مسيرة وطائرة هليكوبتر، للبحث عن واحد ‌أو أكثر من الجناة المحتملين".

ولم ترد السفارة ​على طلب من رويترز للتعليق، وأحالت جميع الاستفسارات إلى وزارة الخارجية الأمريكية.