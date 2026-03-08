لماذا تحتفظ الصين بحاملة طائرات في وسط الصحراء؟

كشفت صور فضائية عن وجود نسخة طبق الأصل من حاملة الطائرات الأمريكية USS Gerald R. Ford في صحراء تكلامكان بمقاطعة شينجيانغ شمال غرب الصين، في خطوة لفتت الأنظار عالميا وأثارت تساؤلات حول الهدف من وجود حاملة طائرات في قلب الصحراء بعيدا عن المياه.

وتعد حاملات الطائرات، مثل أدميرال الأسطول السوفييتي كوزنتسوف، من أكبر السفن الحربية في العالم، قادرة على حمل عشرات المقاتلات ومئات الأفراد، وتعمل كقواعد جوية عائمة لنشر واسترجاع القوة الجوية دون الاعتماد على قواعد أجنبية، لذلك، يبدو وجود نسخة منها في صحراء قاحلة أمرا غير مألوف.

وأوضحت مصادر الخبر أن النسخة الصينية ليست حاملة طائرات حقيقية، بل نموذج تجريبي يستخدمه جيش التحرير الشعبي الصيني لأغراض التدريب واختبار الصواريخ الباليستية المضادة للسفن، مثل صاروخ DF-26 المعروف بفاعليته ضد حاملات الطائرات.

وتُظهر الصور أيضا أعمدة رادار تم تركيبها استراتيجيا على النموذج، ما يتيح للجيش الصيني إعادة إنشاء البصمة الرادارية الكاملة لحاملة الطائرات الأمريكية.

مواصفات النسخة الصينية ونسخة USS Gerald R. Ford

التقطت الصور، التي وفرتها شركة Planet Labs عبر الأقمار الصناعية، نسخة مظللة بحجم كامل من Gerald R. Ford. الجدير بالذكر أن الحاملة الأمريكية الأصلية، الوحيدة من نوعها حتى الآن، يبلغ طولها 1,106 أقدام وعرض سطح طيرانها 256 قدما، وتستوعب حتى 90 طائرة.

كما تحتوي على محطة كهرباء ونواتين نوويتين من نوع A1B لضمان تزويد الأنظمة الكهربائية والمرافق بالطاقة الكافية.

ويُعتقد أن النسخة الصينية تُمكّن الجيش من محاكاة عمليات هجومية ودفاعية ضد حاملات الطائرات الأمريكية في بيئة آمنة، بعيدا عن البحار، كما تساعد في تطوير التكتيكات والاستراتيجيات لمواجهة أحدث التقنيات الأمريكية، كما يساهم هذا التدريب في تعزيز قدرات القوات الصينية على التعامل مع سيناريوهات بحرية معقدة والتخطيط لهجمات مضادة دقيقة على حاملات الطائرات المتقدمة.

نماذج أخرى في الصحراء

لم تكن نسخة USS Gerald R. Ford التجريبية هي الأولى، حيث أظهرت الصور الفضائية القديمة وجود نماذج أخرى لسفن حربية أمريكية، بما في ذلك مدمر من فئة Arleigh Burke، في الصحراء الصينية، لتكون أهدافا لصواريخ التدريب العسكرية.

ويشير الخبراء إلى أن هذه النسخ تُستخدم بشكل مستمر منذ سنوات، ما يعكس جهود الصين لتعزيز قدرتها الردعية وبناء خبرات عملية في اختبار الأسلحة ومواجهة أي تهديدات محتملة على حاملات الطائرات الأمريكية في المستقبل، كما يبرز التصميم الصيني على تطوير استراتيجيات مبتكرة تقلل الاعتماد على البحار المفتوحة كميدان تدريبي وحقيقي.