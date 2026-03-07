ترامب يدعو دول أمريكا اللاتينية لاستخدام القوة العسكرية ضد عصابات المخدرات





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية بصدد التكاتف لمكافحة عصابات المخدرات العنيفة، في وقت تسعى فيه إدارته إلى إظهار استمرار تركيز السياسة الخارجية الأمريكية على دول نصف الكرة الغربي، رغم انشغالها بأزمات خطيرة في مناطق مختلفة من العالم.

وشجع ترامب قادة المنطقة الذين اجتمعوا في ناديه للجولف قرب مدينة ميامي على استخدام القوة العسكرية ضد عصابات تهريب المخدرات والتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، التي قال إنها تمثل "تهديدا غير مقبول" لأمن دول القارة.

وقال ترامب: "الطريقة الوحيدة لهزيمة هؤلاء الأعداء هي إطلاق قوة جيوشنا. علينا استخدام جيشنا، وعليكم أنتم استخدام جيوشكم". واستشهد بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي واجه تنظيم "داعش" في الشرق الأوسط، مضيفا: "يجب أن نفعل الشيء نفسه الآن للقضاء على عصابات المخدرات في منطقتنا".