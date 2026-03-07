أذربيجان تحبط خطة إيرانية لمهاجمة خط أنابيب "باكو - جيهان"

أعلنت أذربيجان أنها أحبطت ​عدة أعمال تخريبية "إرهابية" خطط لها الحرس الثوري ‌الإيراني، ​بما في ذلك خطة لاستهداف خط أنابيب نفط رئيسي يمر عبر جنوب القوقاز إلى تركيا.

وذكر بيان صادر عن جهاز أمن الدولة ونقلته وكالة الأنباء الحكومية (أذرتاج) في وقت متأخر من ⁠أمس الجمعة أن الأهداف شملت خط أنابيب النفط باكو-تفليس-جيهان والسفارة الإسرائيلية في أذربيجان وكنيسا يهوديا وزعيم جماعة يهودية قديمة في أذربيجان تسمى ‌يهود الجبل.

ويمر خط أنابيب باكو-تفليس-جيهان عبر جورجيا وتركيا وينقل النفط إلى ‌أوروبا، كما يمثل حوالي ثلث واردات ‌إسرائيل من النفط. وأي ضرر يلحق ببنيته التحتية ‌قد يؤدي إلى ‌ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بشكل أكبر مع دخول الحرب في الشرق ​الأوسط أسبوعها ‌الثاني.

وجاء بيان ​أذربيجان بعد يوم واحد ⁠فقط من تعهد باكو بالرد على ما وصفته بتوغل أربع طائرات مسيرة إيرانية في منطقة ​ناخيتشفان ⁠مما أسفر عن ⁠إصابة أربعة أشخاص وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للمطار. ونفت إيران بشكل قاطع إرسال الطائرات المسيرة ⁠إلى أذربيجان.

وقالت باكو إن التحقيق كشف أن إيرانيين اثنين وأحد مواطنيها تآمروا لجلب أكثر من سبعة كيلوجرامات من متفجرات سي-4 إلى أذربيجان بناء على تعليمات من الحرس الثوري الإيراني. ‌وأصدرت السلطات مذكرات توقيف دولية بحق أربعة أشخاص.

وأمرت أذربيجان أمس ​الجمعة بإجلاء دبلوماسييها من إيران، وعزت ذلك إلى مخاوف أمنية، في ظل العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين بسبب علاقات باكو بإسرائيل وتركيا.