من قبرص تُدار الحروب.. ما هي أهم القواعد العسكرية البريطانية؟

تحتفظ المملكة المتحدة بوجود عسكري دائم في جزيرة قبرص عبر منطقتين عسكريتين تتمتعان بالسيادة البريطانية الكاملة، وتشكلان إحدى أهم نقاط الارتكاز العسكرية للندن في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، ومع تصاعد التوترات الإقليمية، تزداد أهمية هذه القواعد التي تُستخدم لإطلاق العمليات الجوية ومراقبة التحركات العسكرية في المنطقة.

وتُعرف هذه المناطق باسم مناطق القواعد السيادية البريطانية، وتشمل قاعدتين رئيسيتين هما:

RAF Akrotiri

Dhekelia Garrison

وتبلغ المساحة الإجمالية لهاتين المنطقتين نحو 254 كيلومتراً مربعاً، وقد احتفظت بهما بريطانيا بموجب اتفاقية استقلال قبرص عام 1960.

قاعدة أكروتيري الجوية

تُعد قاعدة أكروتيري الواقعة قرب مدينة ليماسول أكبر وأهم منشأة عسكرية بريطانية في شرق المتوسط، وتضم القاعدة مدرجات طويلة قادرة على استقبال المقاتلات الحديثة والطائرات الثقيلة، ما يجعلها نقطة انطلاق رئيسية للعمليات الجوية البريطانية في الشرق الأوسط، وفقا لـ theconversation.

وخلال السنوات الماضية، لعبت القاعدة دوراً محورياً في العمليات العسكرية الغربية، حيث انطلقت منها طلعات جوية ضد تنظيم "داعش" في كل من العراق وسوريا، إضافة إلى استخدامها لدعم عمليات عسكرية أخرى في المنطقة.

كما تستضيف القاعدة مقاتلات حديثة من طراز تايفون وطائرات استطلاع وتزويد بالوقود جواً، ما يمنحها قدرة على تنفيذ عمليات بعيدة المدى.

قاعدة ديكيليا العسكرية

أما القاعدة الثانية فهي ديكيليا الواقعة شرق الجزيرة قرب مدينة لارنكا، وتضم هذه المنطقة منشآت عسكرية برية ومراكز تدريب ووحدات لوجستية، إضافة إلى مرافق اتصالات متقدمة.

وتشير تقارير إلى وجود محطة تنصت في موقع آيوس نيكولاوس داخل القاعدة، يديرها جهاز الاستخبارات البريطاني للإشارات GCHQ، حيث تُستخدم لمراقبة الاتصالات في المنطقة والمناطق المحيطة.

دور استخباراتي ضمن شبكة غربية

تشكل القواعد البريطانية في قبرص جزءاً مهماً من منظومة جمع المعلومات الاستخباراتية الغربية، إذ يعمل جهاز GCHQ بالتنسيق الوثيق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية National Security Agency ضمن تحالف تبادل المعلومات المعروف باسم Five Eyes.

ويتيح الموقع الجغرافي لقبرص مراقبة التحركات العسكرية والاتصالات في مناطق واسعة تبدأ من شرق البحر المتوسط.

أهمية استراتيجية متزايدة

ويؤكد خبراء أن موقع قبرص يجعل هذه القواعد ذات أهمية استراتيجية كبيرة، إذ تتيح لبريطانيا وحلفائها القدرة على التحرك السريع في أزمات الشرق الأوسط، فضلاً عن دورها في العمليات الجوية والبحرية ومهام الاستخبارات.

ومع تصاعد التوترات في المنطقة، قد تصبح هذه القواعد أكثر أهمية في أي عمليات عسكرية أو أمنية محتملة، نظراً لموقعها القريب من بؤر الصراع في الشرق الأوسط.