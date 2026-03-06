السر الخفي وراء إلغاء إنتاج أعظم دبابة في التاريخ

أُلغيت الدبابة الأمريكية النموذجية XM803 بعد مشروع تطوير استمر على مدار عدة سنوات، بسبب تجاوز التكاليف المقررة وعدم توافقها مع الميزانية العسكرية، ما يوضح كيف يمكن للمال أن يكون العامل الحاسم في مصير المشاريع الدفاعية الكبرى.

أصل المشروع وتاريخه

خلال الستينات، تعاونت الولايات المتحدة وألمانيا الغربية لتطوير دبابة قتال رئيسية جديدة أطلق عليها اسم MBT-70، بهدف مواجهة التهديد الذي تمثله الدبابات السوفييتية، وكان الهدف إنشاء منصة متقدمة تتضمن تحسينات كبيرة في التسليح والدروع وتصميم البرج ونظام التعليق، وفقا لموقع slashgear.

لكن المشروع واجه عقبات كبيرة، أبرزها الخلافات بين البلدين حول فلسفة التصميم، واستخدام القياسات المترية، ومتطلبات أخرى، بينما ارتفعت التكاليف بشكل هائل، ونتيجة لذلك، انسحبت ألمانيا الغربية عام 1969 بعد إنتاج نحو اثني عشر نموذجا أوليا فقط، لينتهي مشروع MBT-70 رسميا.

ولادة XM803

بعد انسحاب ألمانيا الغربية، قررت الولايات المتحدة تطوير دبابة جديدة باسم XM803 تعتمد بالكامل على مكونات أمريكية، وقد بدأت شركة جنرال موتورز، المقاول المسؤول عن تطوير XM803، بالاعتماد على الخطط الأولية لمشروع MBT-70 مع التركيز على تقليل التكاليف.

وزن الدبابة 57 طنا، بسرعة قصوى تبلغ حوالي 40 ميلاً في الساعة على سطح مستوٍ مرصوف، و14 ميلاً في الساعة على منحدر بنسبة 10%.

وكانت مزودة بمدفع XM150E6 عيار 152 ملم قادر على إطلاق صواريخ MGM/MTM-51C Shillelagh بمدى أقصى يصل إلى 5,200 متر (17,060 قدما).

كما احتوت على نظام تحميل تلقائي بسعة 24 قذيفة، مع قدرة على إطلاق حوالي ثماني قذائف في الدقيقة.

وزُوّدت برشاش ثقيل M85 على السطح، إلى جانب رشاش M73 من جنرال إلكتريك يتحكم به عن بُعد.

مشكلة التمويل والإلغاء

رغم جهود تقليل التكاليف، ارتفعت النفقات بسرعة وتجاوزت الميزانية المخصصة من الكونغرس، الذي كان يأمل في توفير نحو 200,000 دولار لكل دبابة مقارنة بتكلفة دبابة M60 الحالية، نتيجة لذلك، لم يعد المشروع ممكنا، وتم التخلي عنه.

لكن هذا الإلغاء لم يذهب سدى، فقد تم توجيه التمويل إلى مشروع تطوير XM-1، الذي أُنتج لاحقا تحت اسم M1 Abrams، والتي أصبحت واحدة من أكثر الدبابات اختبارا ونجاحا في أواخر القرن العشرين.

الإرث والتأثير

على الرغم من فشل XM803، فقد ساهمت التكنولوجيا والتصاميم التي تم تطويرها لكل من XM803 وMBT-70 في تشكيل تصميم الدبابة الأمريكية الأسطورية M1 Abrams، وكذلك الدبابة الألمانية Leopard 2، وتم بناء نموذج XM803 واحد فقط من أحد نماذج MBT-70 الأولية، وهو محفوظ اليوم في مجموعة الجيش الأمريكي للدروع والفرسان في فورت نوكس، كنتاكي.

هذا التاريخ يوضح أن التمويل وإدارة الميزانية غالبًا ما يكونان العامل الحاسم في نجاح أو فشل المشاريع العسكرية، حتى في حالة امتلاكها تقنيات متقدمة ومواصفات قياسية عالمية.