باكستاني في قلب مؤامرة اغتيال ترامب: الحرس الثوري أجبرني على المشاركة

أكدت وسائل إعلام أن ​باكستانيا متهما بالتخطيط لقتل الرئيس الأمريكي ‌دونالد ​ترامب أخبر هيئة محلفين أمس الأربعاء بأنه لم يتعاون طواعية مع الحرس الثوري الإيراني في التخطيط للمؤامرة.

واتهمت وزارة العدل آصف ميرشانت بمحاولة تجنيد أشخاص في الولايات ⁠المتحدة للمشاركة في الخطة التي تستهدف ترامب وسياسيين أمريكيين آخرين، وذلك للثأر لقتل واشنطن لقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم ‌سليماني.

ويلعب الحرس الثوري دورا مركزيا في إيران، بفضل مزيج من القوة العسكرية والاقتصادية وشبكة ‌الاستخبارات.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ‌ميرشانت قوله للمحكمة خلال محاكمته بتهم الإرهاب ‌والقتل مقابل المال "لم ‌أكن أرغب في القيام بذلك عن طيب خاطر"، مضيفا ​أنه شارك ‌من أجل ​حماية عائلته الموجودة في طهران.

ورفض ⁠الادعاء العام ما قاله ميرشانت، وأرجعوا ذلك إلى "عدم وجود أدلة تدعم وجود إكراه ​أو ⁠تهديد ⁠حقيقي"، وفقا لرسالة أرسلت يوم الثلاثاء إلى القاضي في القضية التي تعود لعام 2024.

ولم ⁠يرد محامو ميرشانت على الفور على طلب للتعليق. ولم يعلق البيت الأبيض على الفور.

وبدأت المحاكمة الأسبوع الماضي، قبل أيام من إصدار ترامب أمرا بشن ضربات ‌على إيران بالتعاون مع إسرائيل، مما أسفر عن مقتل ​المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين في إيران.