أصغر وأخطر.. طائرات بحجم البعوضة تُحدث ثورة في الحرب الحديثة

تتجه تقنيات الطائرات العسكرية بدون طيار نحو مرحلة جديدة، حيث تصبح أصغر حجما وأكثر قدرة على التسلل دون اكتشاف، ووفقا لتقارير حديثة حول التطورات في هذا المجال، فقد بدأت القوى العسكرية الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالتركيز على تصميم طائرات صغيرة جدا يمكنها تقديم معلومات استخباراتية مباشرة للقوات الميدانية، مع تقليل التكلفة والمخاطر المرتبطة بخسائر الطائرات الكبيرة.

عندما دخلت الولايات المتحدة حرب مكافحة الإرهاب، اعتمدت على طائرات بدون طيار كبيرة مثل MQ-1 Predator وMQ-9 Reaper لضرب مواقع العدو بدقة، ومع مرور الوقت، برزت الحاجة إلى طائرات أصغر حجما وأكثر قدرة على التخفي، خصوصا في البيئات الحضرية أو العمليات الاستخباراتية الدقيقة، وفقا لما نشره موقع slashgear.

وتُعد الطائرات الصغيرة جدا، التي يُطلق عليها أحيانا "الطائرات النانوية"، الجيل الجديد الذي يعكس هذا التوجه.

واحدة من أبرز الأمثلة هي Teledyne FLIR Black Hornet Nano، وهي طائرة استطلاع بحجم راحة اليد، يمكن نشرها في أقل من 20 ثانية، وتطير لأكثر من 30 دقيقة، وتغطي مدى راديو يصل إلى 1.9 ميل، مع إمكانية التقاط فيديو نهاري وليلي وصور حرارية.

وقد شهدت هذه الطائرات استخداما فعليا في حرب روسيا وأوكرانيا، حيث أثبتت فعاليتها في تقديم معلومات دقيقة وفورية للقوات على الأرض، دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر في القيادة.

تتميز الطائرات النانوية بقدرتها على العمل في أسراب، وتقليل الضوضاء بشكل كبير، ما يجعلها شبه صامتة تقريبا، وهو أمر بالغ الأهمية نظرا لحجمها الصغير الذي يجعل الصوت مصدر كشف محتمل، كما يحدث مع البعوض، ويمكن تغطيتها بمواد تمتص الرادار، ما يمنحها مستوى محدودا من التخفي، ويعزز من قدرتها على أداء مهامها في ساحة المعركة دون اكتشاف.

بالإضافة إلى مهام الاستطلاع، قد تستخدم الطائرات الصغيرة لتنفيذ هجمات دقيقة على البنية التحتية للعدو، مثل استهداف خطوط الاتصالات أو الأسلاك، ما يقلل من قدرة العدو على التنسيق والسيطرة خلال العمليات الحضرية.

ومع استمرار التطوير، يتوقع أن تصبح هذه الطائرات أصغر حجما وأكثر تنوعا، لتلعب دورا أكبر في مستقبل الحروب، حيث يزداد الاعتماد على التكنولوجيا الصغيرة والدقيقة بدلا من الطائرات الضخمة والمكلفة.

يظل هناك تحدٍ مستمر يتعلق بإدارة أعداد كبيرة من هذه الطائرات في المعارك، لكن الخبراء يشيرون إلى أن التكلفة المنخفضة والإمكانيات العالية تجعلها استثمارا عسكريا استراتيجيا مهما، يبدو أن مستقبل الحرب بطائرات دون طيار سيكون أصغر وأكثر خفاءً من أي وقت مضى، بما يعكس تحولا جوهريا في أساليب النزاع العسكري الحديث.