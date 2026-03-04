قوة لا تقهر.. كيف تحدد مقاتلات F-35 الأعداء قبل الطيار؟

اختبرت شركة لوكهيد مارتن، الشركة الرائدة في صناعة المقاتلات، نظام ذكاء اصطناعي متقدما قادرا على تحديد الأهداف القتالية بشكل مستقل، في خطوة من شأنها إعادة تعريف أسلوب القتال الجوي.

يأتي هذا التطوير ضمن مشروع Overwatch، وهو أول نظام يدمج الذكاء الاصطناعي التكتيكي مباشرة في شاشة عرض الطيار لمقاتلات الجيل الخامس F-35 Lightning II.

ووفقا لموقع slashgear، تُعد F-35 من أكثر المقاتلات تقدما في العالم، وتخدم القوات الجوية الأمريكية وحلفاءها، وعلى مر السنوات، واصلت لوكهيد تطوير الطائرة بدمج أنظمة متقدمة تجعلها أسرع وأكثر تخفيا وأكثر قدرة قتالية، ومع إدخال الذكاء الاصطناعي الجديد، أصبح بإمكان الطائرة التعرف على الأهداف المعادية بدقة تفوق قدرة البشر، مما يقلل زمن اتخاذ القرار ويحسّن حماية الطيارين أثناء العمليات القتالية.

يشبه النظام الجديد ما نراه في ألعاب الفيديو الحديثة، حيث يظهر العدو كأيقونة على الخريطة، إلا أن الواقع العسكري أكثر تعقيدا، فالذكاء الاصطناعي يحلل بيانات الرادار وأنظمة الاتصال لتحديد الأجهزة المرسلة للإشارات، سواء كانت صديقة أو معادية، ويزوّد الطيار بمعلومات دقيقة لمساعدته على اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة.

خلال اختبارات أجريت في قاعدة نيليس الجوية، نيفادا، أوضحت لوكهيد أن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها "حل التباسات تحديد الهوية بين الأجهزة المرسلة، مما حسّن الوعي بالوضع وقلل زمن اتخاذ القرار لدى الطيار".

وتشير الأجهزة المرسلة هنا إلى المعدات التي تبث إشارات الراديو، مثل أنظمة الرادار والاتصال.

بعد اكتشاف الأجهزة الجديدة، يستخدم المهندسون على الأرض أداة آلية لوضع علامات عليها وإعادة تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي في دقائق معدودة، ما يحدّث قاعدة البيانات ويرسل المعلومات إلى الطائرة في دورة تخطيط واحدة.

هذا النموذج العملي، رغم أنه في مرحلة التجريب، يُظهر قدرة النظام على التحسن مع الوقت، ومن المتوقع أن يؤدي إلى تعزيز سرعة استجابة الطيار ودقة تحديد الأهداف عند نشره على الطائرات القتالية.

ويُعد تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري اتجاها متسارعا، خاصة في الولايات المتحدة، فالقدرة على تمييز الأهداف المعقدة بسرعة تفوق البشر أصبحت أولوية لوزارة الدفاع، وتضع لوكهيد في طليعة الشركات القادرة على تجهيز مقاتلات الجيل الخامس بأنظمة تشبه قدرات الجيل السادس المستقبلية.

ومع استمرار تطوير مشروع Overwatch، يبدو أن مقاتلات F-35 ستصبح أكثر ذكاءً واعتمادا على أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يعزز احتمالات نجاح المهام القتالية ويضمن التفوق الجوي في الصراعات المستقبلية بشكل غير مسبوق.