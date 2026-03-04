ما هو متوسط عُمر محرك الطائرة النفاثة؟

أحدث عصر الطائرات النفاثة ثورة في عالم الطيران التجاري، موفرا رحلات أسرع وأكثر راحة وبأسعار معقولة، حيث أصبحت الرحلات العابرة للمحيطات ممكنة في ساعات قليلة بفضل الطائرات الحديثة وطاقم الطيران المهني.

ومع مرور العقود، ازدادت سرعة الطائرات وحجمها، كما شهدت صناعة الطيران تحسينات كبيرة في السلامة، فأصبح وقوع حوادث مميتة نادرا رغم ملايين الرحلات الجوية السنوية.

إحصائيا، يظل القول المأثور بأن الطيران أكثر أمانا من قيادة السيارات صحيحا، لكن الحوادث الجوية الصغيرة لا تزال تبرز بين الحين والآخر في العناوين الرئيسية، ففي فبراير الماضي، أُجبرت رحلة من خطوط جيت بلو المتجهة من مطار نيوارك ليبرتي الدولي على العودة بعد تعطل محرك، وبعد أيام قليلة، تسببت رحلة لشركة دلتا إير لاينز في اندلاع حريق عشبي بالقرب من مدرج مطار سافانا/هيلتون هيد الدولي بعد انفجار محرك أثناء الإقلاع، دون وقوع إصابات.

على الرغم من عدم وجود دلائل على أن هذه الحوادث مرتبطة بعمر المحركات، إلا أن السؤال يبقى: ما هو العمر الافتراضي لمحرك الطائرة النفاثة؟

وفقا لموقع slashgear، يبلغ متوسط عمر معظم المحركات المستخدمة في الطائرات التجارية الحديثة نحو 25 إلى 35 عاما، أو حوالي 150 ألف ساعة طيران، مع الالتزام بالصيانة الدورية. بالمقارنة، فإن المحركات العسكرية تختلف تماما في أدائها، حيث يصل عمر المحرك عادةً إلى 5 آلاف إلى 10 آلاف ساعة مهمة قبل التقاعد.

ويعتمد عمر المحرك النفاث أكثر على ساعات الطيران ودورات الإقلاع والهبوط منه على العمر الزمني الفعلي، فالمحركات التجارية تخضع لزيارات صيانة منتظمة، تتضمن أحيانا إزالة المحرك من الطائرة وفكه وفحصه لضمان عمله بكفاءة وسلامة.

ويختلف جدول الصيانة بحسب نوع الرحلة، فالطائرات القصيرة تخضع لصيانة دورية بناءً على دورات المحرك (Engine Flight Cycles – EFC)، أما الطائرات الطويلة فتعتمد على ساعات طيران المحرك (Engine Flight Hours – EFH).

وتشير بيانات الصناعة إلى أن الحفاظ على صيانة دقيقة وفق الجداول المقررة هو العامل الأساسي في إطالة عمر المحركات وضمان سلامة الركاب، كما تلعب الظروف التشغيلية للمحرك وتاريخ الصيانة دورا رئيسيا في تحديد مدته الفعلية.

في نهاية المطاف، يمكن للمسافرين أن يطمئنوا إلى أن شركات الطيران تلتزم بإجراءات صارمة لضمان السلامة، وأن محركات الطائرات الحديثة، مع الصيانة الدورية، قادرة على تقديم آلاف الساعات من الخدمة الموثوقة، متفوقة بذلك على عمر معظم السيارات.