أرقام صادمة.. ما العمر الفعلي لمقاتلات F-35؟

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية أن العمر التشغيلي المعتمد لمقاتلات F-35 Lightning II يبلغ 8,000 ساعة طيران لكل هيكل طائرة، وهو السقف الذي يُحتسب منذ تاريخ تصنيع الطائرة، بغض النظر عن أي تحديثات أو تعديلات لاحقة على المحركات أو الأنظمة القتالية.

ويستند هذا الرقم إلى تقرير المشتريات المختار للسنة المالية 2022، حيث يُعرَّف "هيكل الطائرة" بأنه إجمالي عدد ساعات الطيران التي تسجلها كل مقاتلة طوال فترة خدمتها، وبموجب هذا التعريف، تُحتسب كل ساعة تحليق ضمن الرصيد الكلي، حتى في حال خضوع الطائرة لعمليات تطوير أو تحديث تقني.

ووفق تقرير حكومي أمريكي صدر عام 2024 بشأن استدامة البرنامج، تسجل نسخ F-35 معدلات طيران سنوية متفاوتة، إذ تحلق نسخة F-35A بمتوسط 187 ساعة سنويا، فيما تسجل النسخة البحرية F-35C نحو 336 ساعة سنويا.

وبالاستناد إلى سقف 8,000 ساعة، يمكن نظريا أن تصل مدة خدمة F-35A إلى نحو 43 عاما، بينما قد تبلغ مدة خدمة F-35C قرابة 24 عاما، في حال استمرار الطيران بالمعدلات الحالية، وفقا لـ slashgear.

غير أن هذه الحسابات تبقى تقديرية، إذ لا تأخذ في الاعتبار تأثيرات الصيانة المكثفة أو فترات الانتشار العملياتي التي قد ترفع أو تخفض عدد ساعات الطيران السنوية، وفي هذا السياق، أظهر تدقيق داخلي لمكتب المفتش العام في وزارة الدفاع أن نحو 50% فقط من الطائرات العاملة كانت متاحة فعليا للخدمة خلال السنة المالية 2024، نتيجة فجوات في الصيانة وتحديات تتعلق بالاستدامة اللوجستية، ما أدى إلى تقليص وتيرة تراكم ساعات الطيران.

برنامج F-35 يعود إلى عام 2011، حين طورت شركة Lockheed Martin ثلاث نسخ رئيسية لتلبية احتياجات فروع القوات المسلحة الأمريكية المختلفة.

فقد دخلت F-35A الخدمة لدى سلاح الجو الأمريكي عام 2011، وانضمت إلى سرب عملياتي بعد أربع سنوات، قبل أن تبدأ مهامها المنتظمة في 2016، كما تسلم سلاح مشاة البحرية نسخة F-35B عام 2011، وأعلنت جاهزيتها العملياتية في 2015، أما النسخة البحرية F-35C، فتسلّمتها البحرية الأمريكية عام 2013، لكنها لم تدخل العمليات المنتظمة إلا في 2019.

ومنذ إطلاق البرنامج، طورت لوكهيد مارتن أكثر من 25 نموذجا من عائلة F-35، في إطار تحديثات متواصلة لتعزيز القدرات القتالية والتقنية، ورغم التحديات المرتبطة بمعدلات الجاهزية، تخطط الولايات المتحدة لتشغيل أسطول F-35 حتى عام 2077 أو حتى 2088، بحسب النسخة والفرع العسكري المشغّل، ما يجعلها حجر أساس في البنية الجوية القتالية الأمريكية لعقود مقبلة.