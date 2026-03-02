ميلانيا ترامب تترأس اجتماعاً لمجلس الأمن اليوم

تترأس السيدة الأولى الأمريكية، ميلانيا ترامب، اجتماعا لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم الاثنين.

وأعلن البيت الأبيض أن من المقرر أن يبدأ اجتماع أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة الساعة الثالثة بعد الظهر (20:00 بتوقيت جرينتش).

وسوف يركز الاجتماع على قضايا الأطفال والتكنولوجيا والتعليم في مناطق النزاعات.

ووصف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هذه الخطوة بأنها "دليل على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لمجلس الأمن والقضية المطروحة".

وبذلك تصبح ميلانيا ترامب أول زوجة رئيس أمريكي تترأس مثل هذا الاجتماع.

وتتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر مارس الجاري، والتي تشمل رئاسة الاجتماعات.

وعادة ما يترأس سفراء الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة أو ممثلو الحكومات اجتماعات المجلس الذي يضم 15 من الدول الأعضاء.