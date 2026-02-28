تحمل أوراقاً نقدية .. مقتل وإصابة 45 شخصاً في تحطم طائرة في بوليفيا

ذكرت تقارير تلفزيونية أن 15 ‌شخصا ​قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 30 آخرين مساء أمس الجمعة بعد ان تحطمت طائرة من طراز هركليس تابعة ⁠لسلاح الجو البوليفي كانت تحمل اوراقا نقدية جديدة من البنك المركزي للبلاد وسقطت في شارع مزدحم ‌وسط طقس سيئ في مدينة إل ألتو، بالقرب ‌من العاصمة البوليفية لاباز.

وكانت الطائرة العسكرية ‌قد أقلعت من مدينة ‌سانتا كروز، ‌وقالت السلطات المحلية إنها تحطمت بعد هبوطها ​وانزلاقها عن ‌مدرج ​المطار إلى شارع مجاور.

وأظهرت لقطات ⁠على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد فوضوية لأشخاص يتدفقون إلى ​مكان ⁠الحادث، ⁠ويبدو أنهم يلتقطون النقود المتناثرة على الأرض بعد الحادث.

وقامت ⁠السلطات المحلية في مكان الحادث بتفريق الحشود باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع. ولم يتسن لرويترز تحديد مصدر الصور.

وأظهرت ‌لقطات مصورة بثتها وسائل الإعلام المحلية ​أن الطائرة تعرضت لأضرار بالغة، وكذلك العديد من المركبات على طول الطريق الذي وقع فيه ​الحادث.