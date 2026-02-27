إيطاليا تطالب رعاياها بمغادرة إيران وتوخي الحذر في أنحاء الشرق الأوسط





ناشدت ​وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الجمعة ‌الرعايا ​الإيطاليين مغادرة إيران ونصحتهم بتوخي الحذر الشديد في أنحاء الشرق الأوسط، عازية ذلك إلى استمرار حالة عدم الاستقرار ⁠الأمني.

وقالت الوزارة في بيان "نحث الإيطاليين الموجودين في (إيران) لأغراض سياحية أو ممن لا تستدعي ‌الضرورة وجودهم هناك على المغادرة"، مضيفة أن السفر إلى ‌العراق ولبنان غير مستحسن ‌أيضا.

ونصحت الوزارة المواطنين الإيطاليين ‌في إسرائيل بتوخي ‌أقصى درجات الحذر والبقاء على أهبة ​الاستعداد.

وأصدرت عدة ‌حكومات ​تحذيرات مماثلة في ⁠الأيام القليلة الماضية. وقالت بريطانيا اليوم الجمعة إنها سحبت موظفيها ​مؤقتا ⁠من ⁠إيران وأغلقت سفارتها وسط التوتر المتصاعد في المنطقة.

وتعكف الولايات ⁠المتحدة على تعزيز وجودها العسكري في أنحاء الشرق الأوسط قبل شن هجوم محتمل على إيران، وذلك في الوقت ‌الذي تتواصل فيه المحادثات بين البلدين حول ​طموحات طهران النووية دون أي مؤشرات على تحقيق تقدم يذكر.