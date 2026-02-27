صواريخ أوكرانية تصيب منشآت طاقة في مدينة بيلغورود الروسية

أكد فياتشيسلاف ​جلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية ‌في ​وقت مبكر من اليوم الجمعة أن صواريخ أوكرانية أصابت مدينة بيلغورود القريبة من الحدود، مما ⁠تسبب في أضرار كبيرة لمنشآت طاقة وتعطيل إمدادات الكهرباء والمياه والتدفئة.

والهجوم على بيلغورود، ‌التي تبعد 40 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية، والمنطقة ‌المحيطة بها هو ثاني ‌هجوم في غضون خمسة ‌أيام يتسبب في ‌أضرار كبيرة.

والمنطقة هدف متكررا للجيش ​الأوكراني في ‌السنوات ​الأربع التي تلت بدء ⁠الحرب.

وكتب جلادكوف على تليغرام "لحقت أضرار ​جسيمة ⁠بالبنية ⁠التحتية للطاقة. ونتيجة لذلك، تعطلت إمدادات الكهرباء والمياه ⁠والتدفئة".

ولم يصدر أي تعليق من أي من المسؤولين الأوكرانيين.

وقال جلادكوف إن حجم الأضرار سيتم تقييمه ‌عند طلوع النهار.

وأظهرت صور منشورة ​على قنوات غير رسمية على تليغرام مناطق سكنية مظلمة وسماء تومض فيها الانفجارات.