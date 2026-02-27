مكافأة أمريكية 10 ملايين دولار للقبض على شقيقين يقودان "عصابة سينالوا"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم أمس الخميس أنها ستدفع ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة شقيقين تم تحديدهما كزعيمين لعصابة سينالوا المكسيكية في ولاية باها كاليفورنيا، التي تضم مدينة تيخوانا.

وجاء عرض المكافأة في نفس اليوم الذي أعلنت فيه السلطات عن لائحة اتهام جديدة ضد رينيه أرزاتي جارسيا، 42 عاما، المعروف باسم "لا رانا" ("الضفدع"). وكان قد اتُهم في البداية بجرائم مخدرات في سان دييجو، وتشمل لائحة الاتهام المعدلة تهم التآمر، وإرهاب المخدرات، وتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية محددة.

وتعرض الولايات المتحدة 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن رينيه أرزاتي جارسيا، وخمسة ملايين دولار أخرى مقابل معلومات عن شقيقه ألفونسو أرزاتي جارسيا، 52 عاما، المعروف باسم "أكيليس" ("أخيل"). ومكانهما الحالي غير معروف.

وقالت وزارة الخارجية: "باعتبارهما مسيطرين على نقطة تهريب حيوية في تيخوانا عند الحدود الأمريكية، أصبح الشقيقان أرزاتي جارسيا مكونين أساسيين رئيسيين في هيكل القيادة والسيطرة التابع للعصابة. إن سيطرتهما على ساحة تيخوانا تمنح عصابة سينالوا ميزة تكتيكية في الحفاظ على الهيمنة على المنظمات المنافسة، مما يضمن عدم انقطاع العمل في أكثر المعابر الحدودية ازدحاماً في نصف الكرة الغربي".

وقد كانت حدود كاليفورنيا مع المكسيك ساحة معركة بين عصابة سينالوا وعصابات خاليستو الجيل الجديد.