في سابقة تاريخية.. ميلانيا ترامب تترأس اجتماعا لمجلس الأمن الاثنين المقبل

قال البيت الأبيض ​إن السيدة الأولى ميلانيا ترامب زوجة ‌الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب ستترأس اجتماعا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين، في ظل تولي الولايات المتحدة الرئاسة الدورية التي يتناوبها الأعضاء بشكل شهري.

وذكر مكتب السيدة ⁠الأولى في بيان صدر أمس الأربعاء أن ميلانيا ترامب ستركز خلال الاجتماع على التعليم كوسيلة لتعزيز التسامح وترسيخ السلام ‌العالمي، في أول مرة تترأس فيها سيدة أولى أمريكية وزوجها في المنصب جلسة ‌للمجلس الذي يضم 15 عضوا.

ويُعرف الرئيس ‌ترامب بانتقاداته الحادة للأمم المتحدة ‌منذ ولايته الأولى في ‌البيت الأبيض، ويرى أن المنظمة الدولية التي تضم 198 ​عضوا غير ‌فعالة وبحاجة ​إلى إصلاحات.

غير أنه تبنى ⁠الأسبوع الماضي لهجة أكثر تصالحية خلال الاجتماع الأول لمجلس السلام، وهي مبادرة يقول ​إنها ⁠تهدف ⁠إلى حل النزاعات على الصعيد العالمي. وأبدى الكثير من قادة العالم تحفظا تجاه المبادرة وسط ⁠مخاوف من أن يكون هدفها هو أن تحل محل الأمم المتحدة.

وقال ترامب في 19 فبراير شباط "سيتولى مجلس السلام تقريبا الإشراف على الأمم المتحدة والتأكد ‌من أنها تعمل بالشكل الصحيح... سنعمل على تقوية الأمم ​المتحدة. وسنحرص على أن تكون مرافقها جيدة... سنقدم لها الدعم المالي، وسنحرص على أن تتمتع الأمم المتحدة بمقومات البقاء".