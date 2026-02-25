ألمانيا تحذر رعاياها بإسرائيل ولبنان مع تصاعد التوتر مع إيران





في ظل احتمال شنّ الولايات المتحدة هجوماً على إيران وما قد يترتب عليه من تداعيات على إسرائيل ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط، دعت وزارة الخارجية الألمانية الرعايا الألمان الموجودين هناك إلى اتخاذ إجراءات أمنية احترازية.

وذكرت السفارة الألمانية في تل أبيب في بيان أن على الألمان الموجودين في إسرائيل الاستعداد لاحتمال البقاء لبعض الوقت في أماكن وجودهم، في حال إغلاق المجال الجوي بسبب هجمات إيرانية.

ويشار إلى أن من المتوقع أن تشن إيران هجمات تستهدف مواقع داخل إسرائيل في حال تعرضت إيران لهجوم من جانب الولايات المتحدة. وأضاف بيان السفارة أنه في حال إغلاق المجال الجوي فإن "إمكانيات الدعم من قبل السفارة ووزارة الخارجية ستكون محدودة للغاية".

كما نصحت السفارة المواطنين الألمان في إسرائيل بتثبيت تطبيق على هواتفهم المحمولة يُحذر من وقوع هجمات صاروخية وشيكة. وأضافت السفارة أنه نظرا لـ "تفاقم الوضع الأمني في المنطقة"، فإنها تنصح الرعايا الألمان بتخزين مؤن والتعرف على أماكن الحماية والملاجئ في كل موقع يتواجدون فيه.

كما حذّرت وزارة الخارجية الألمانية من تدهور الوضع الأمني أيضاً في لبنان، البلد المجاور لإسرائيل. وأكدت السفارة الألمانية في العاصمة اللبنانية بيروت أنه في حال تصاعد التوتر قد تُفرض قيود على حركة الطيران في أي وقت. ونصحت الرعايا الألمان بمتابعة إرشادات السفر والأمن بدقة والتزوّد بالطعام والشراب والوقود.

وثمة مخاوف من احتمال تدخل حزب الله في الصراع في حال تعرّضت إيران لهجوم.

وتجري الولايات المتحدة وإيران حالياً مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل من وجهة نظر الغرب، لكن لم يتحقق حتى الآن أي تقدم ملموس. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد طهران بشن هجوم إذا فشلت المفاوضات، كما عززت واشنطن وجودها العسكري في المنطقة في الفترة الأخيرة.

وكانت إسرائيل شنت في يونيو الماضي حرباً استمرت اثني عشر يوماً ضد إيران، قصفت خلالها مع الولايات المتحدة منشآت نووية رئيسية. وردّت إيران حينها بإطلاق وابل كثيف من الصواريخ على مدن إسرائيلية، بينها تل أبيب.

