دوروف المؤسس المشارك لتطبيق تليجرام يخضع لتحقيق في روسيا





أفادت صحيفة "روسيسكايا جازيتا" الروسية الحكومية اليوم الثلاثاء بأن المؤسس المشارك لتطبيق تليجرام بافل دوروف يخضع للتحقيق في روسيا على خلفية دعم أنشطة إرهابية.

وقيل إن التقرير استند إلى معلومات من جهاز الأمن الفيدرالي.

وذكرت الصحيفة أن تطبيق الرسائل يزعم أنه تم استخدامه في جرائم جنائية كثيرة، وأشارت إلى الهجوم الإرهابي الذي خلف 140 قتيلا في قاعة حفلات مدينة كروكوس في موسكو قبل نحو عامين.

ونشر دوروف على تطبيق تليجرام في رد على التحقيق: "تختلق السلطات ذرائع جديدة كل يوم لتقييد وصول الروس إلى تليجرام، فيما تسعى لتقييد الحق في الخصوصية وحرية التعبير. إنه مشهد محزن لدولة خائفة من شعبها".

وغادر دوروف روسيا قبل عدة سنوات.

وتمثل الخطوة مزيدا من التصعيد من قبل السلطات الروسية يستهدف تطبيق الرسائل، الذي تم تصنيفه خطرا أمنيا الأسبوع الماضي.

كانت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية "روسكومنادزور" أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري عن فرض مزيد من القيود على تطبيقات دردشة مختلفة من بينها "تليجرام".