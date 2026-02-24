البيت الأبيض: الدبلوماسية خيار ترامب الأول مع إيران

قالت كارولاين ليفيت المتحدثة ‌باسم ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الخيار الأول لترامب في التعامل مع إيران هو دائما الدبلوماسية لكنه على استعداد لاستخدام القوة الفتاكة إذا لزم ⁠الأمر.

جاء ذلك بينما يستعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لإطلاع كبار قادة الكونجرس على الوضع فيما يتعلق ‌بإيران في وقت لاحق اليوم.

وقالت ليفيت للصحفيين في البيت الأبيض "الخيار الأول للرئيس ترامب ‌هو دائما الدبلوماسية. لكن كما أبدى... ‌فهو مستعد لاستخدام القوة الفتاكة لجيش ‌الولايات المتحدة إذا ‌لزم الأمر".

وأضافت "الرئيس هو دائما صاحب القرار النهائي".

وأشارت ​وزارة الخارجية ‌الأمريكية إلى ​أن من المقرر أن ⁠يقدم روبيو إفادة إلى كبار قادة الكونجرس في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم ​الثلاثاء. ⁠وذكر ⁠مصدر مطلع لرويترز أن من المتوقع أن يطلع روبيو المشرعين على التطورات فيما ⁠يتعلق بإيران.

ونشرت الولايات المتحدة قوة بحرية ضخمة بالقرب من سواحل إيران تمهيدا لشن ضربات محتملة عليها. وقال ترامب في 19 فبراير إنه ‌يمنح طهران ما بين 10 و15 يوما لإبرام اتفاق.