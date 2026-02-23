في عيد ميلاده...إمبراطور اليابان قلق بشأن الناجين من كارثة 11 مارس

أعرب إمبراطور اليابان ناروهيتو عن قلقه بشأن الندوب التي لا تزال تلازم الناجين من زلزال وتسونامي والكارثة النووية لعام 2011، وذلك في تصريحات صدرت بمناسبة عيد ميلاده السادس والستين يوم الاثنين قبل أسابيع قليلة من ذكرى 11 مارس.

وقال ناروهيتو في التصريحات التي أدلى بها الأسبوع الماضي: "بينما أحرز التعافي في البنية التحتية تقدما، أشعر أن إعادة بناء سبل العيش والمجتمع لا تزال بحاجة إلى معالجة. وبينما أفكر في أولئك الذين فقدوا أحباءهم واضطروا للتعامل مع تغير كامل في بيئتهم المعيشية، أشعر أن ندوبهم لم تلتئم بعد... إنها باقية رغم مرور الوقت".

ولوح ناروهيتو، والإمبراطورة ماساكو، وابنتهما الأميرة آيكو، وعائلة شقيقه الأصغر ولي العهد الأمير أكيشينو، من شرفة القصر لشكر المهنئين الذين كانوا يهتفون ويلوحون بأعلام شمس الصباح الصغيرة.

وأسفر زلزال وتسونامي عام 2011 عن مقتل ما يقرب من 20 ألف شخص، وأجبر مئات الآلاف على ترك منازلهم وتسبب في انصهار المفاعلات في محطة فوكوشيما دايتشي النووية المدمرة. وقد أعيد افتتاح معظم المجتمعات التي تم إخلاؤها بسبب الإشعاع منذ ذلك الحين، لكن القليل من الناس عادوا بسبب نقص الوظائف وغياب الشعور بالمجتمع.

كما تحيي اليابان في أبريل الذكرى العاشرة لزلزال كوماموتو الذي أودى بحياة ما يقرب من 300 شخص.

وشدد ناروهيتو على ضرورة الاستمرار في نقل الدروس المستفادة من الكوارث الماضية إلى الأجيال الشابة، مع الاستعداد للكارثة التالية. وتعهد بالبقاء قريبا من الشعب ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم والاستماع إلى أصوات المتضررين في مناطق الكوارث، مع الدعاء بعدم وقوع كوارث.