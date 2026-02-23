ماليزيا... زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب ولاية صباح

أفاد المركز الوطني لرصد الزلازل في بروناي، بوقوع زلزال قوي في المنطقة بقوة 9ر6 درجات على مقياس ريختر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بالتوقيت المحلي.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن المركز الوطني لرصد الزلازل القول، إن الزلزال وقع في تمام الساعة 12.57 من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على عمق نحو 600 كيلومتر، ويقع مركزه في ولاية صباح، على بعد نحو 19 كيلومترا من منطقة كامبونج مانتاناني، و256 كيلومترا تقريبا شمال شرق بندر سري بكاوان (عاصمة بروناي).

وقد تم رصد الزلزال بواسطة محطات الرصد الزلزالي المحلية في أنحاء بروناي، بحسب ما ذكره المركز الوطني لرصد الزلازل. وأفادت عدة مناطق في البلاد بشعورها بهزات خفيفة بعد وقوع الزلزال مباشرة.