أصغر رئيس وزراء في تاريخ هولندا يؤدي اليمين الدستورية

من المقرر أن يؤدي أصغر رئيس وزراء في تاريخ هولندا اليمين الدستورية اليوم الاثنين، وذلك بعد أربعة أشهر فقط من الانتخابات العامة في البلاد.

يشار إلى أن روب يتن، 38 عاما، هو أيضا أول شخص من حزبه الليبرالي اليساري، "الديمقراطيين 66 "، يتولى أعلى منصب سياسي في هولندا.

وسيقوم الملك فيليم ألكسندر بتنصيب يتن وحكومته في الساعة 10 صباحاً (0900 بتوقيت جرينتش) في قصر "هويس تن بوش" في لاهاي.

وكان حزب "الديمقراطيين 66" بزعامة يتن قد فاز في الانتخابات التي أجريت في أواخر أكتوبر الماضي، متغلبا بفارق ضئيل على حزب الحرية اليميني الشعبي بزعامة خيرت فيلدرز.

وشكل يتن ائتلافا مع الديمقراطيين المسيحيين والليبراليين اليمينيين، لكن الحكومة الجديدة لا تتمتع بأغلبية في البرلمان وستعتمد على أصوات المعارضة.

ويمثل تشكيل الحكومة الجديدة نهاية لفترة طويلة من الجمود السياسي والصراع في هولندا.

وكانت الإدارة الأخيرة، التي ضمت حزب فيلدرز اليميني الراديكالي، قد انهارت بعد 11 شهرا فقط من تشكيلها.