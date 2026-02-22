ويتكوف يكشف أسرار الاجتماعات مع بوتين… الصراحة كانت الأساس

أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان دائما صريحا معه خلال اجتماعاتهما.

وقال ويتكوف، في مقابلة على قناة "فوكس نيوز"، "لم يكن بوتين يوما إلا صريحا معي، وعندما أقول هذا أتعرض للهجوم، لكنها الحقيقة. لقد أخبرني أن هذه هي خطوطه الحمراء"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأشار ويتكوف إلى أنه كان من المهم بالنسبة له فهم موقف روسيا.

وقال ويتكوف "لقد تعرضت للهجوم لمجرد لقائي به ثماني مرات. كيف يمكنك عقد اتفاق مع شخص من الجانب الآخر دون معرفة دوافعه؟ كنت بحاجة إلى فهم دوافعه وأهدافه وما إلى ذلك. وأعتقد أن الكثير من هذه اللقاءات أصبحت الآن ذات أهمية بالغة".

وأضاف ويتكوف "لذا أعتقد أن تلك اللقاءات كانت مهمة، ونأمل أن نتوصل إلى نتيجة في كل هذا".