ميرتس يتوقع انخفاض أعباء الرسوم الجمركية بعد حكم قضائي ضد رسوم ترامب

قال المستشار ‌الألماني ​فريدريش ميرتس اليوم السبت إنه يتوقع انخفاض الأعباء الجمركية على الاقتصاد الألماني بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية إلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي ‌فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وفي حديثه مع هيئة الإذاعة ‌والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.‌دي)، قال ميرتس إن ‌هناك حاجة ‌لإجراء محادثات مع واشنطن قبل ​أن ‌تتمكن الشركات ​الألمانية من استرداد المليارات، وإن دول الاتحاد الأوروبي ستنسق بشكل ​وثيق قبل زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف "سيكون لدينا موقف أوروبي واضح جدا في هذا الصدد، لأن سياسة الرسوم الجمركية شأن يخص الاتحاد ‌الأوروبي، لا الدول الأعضاء بصورة فردية، ​وسأذهب إلى واشنطن بموقف أوروبي منسق".