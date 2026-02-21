اليابان والولايات المتحدة تتفقان على تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي

التقى مستشار الأمن القومي الياباني كييتشي إيشيكاوا ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يشغل أيضا منصب مستشار الأمن القومي في واشنطن، كجزء من الاستعدادات لقمة ثنائية مقررة في 19 مارس.

وبعد اجتماعهما الذي عقد أمس الجمعة، اتفق إيتشيكاوا وروبيو على تعزيز قدرات الردع والاستجابة للتحالف بين اليابان وأمريكا وتوسيع التعاون الأمني الاقتصادي الثنائي، بما في ذلك تعزيز سلاسل التوريد، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية للأنباء اليوم السبت.

وتبادل المسؤولان أيضا وجهات النظر حول الشؤون الإقليمية مثل تايوان والصين بالإضافة إلى مشروعات تندرج ضمن التزامات اليابان الاستثمارية والإقراضية للولايات المتحدة في إطار اتفاقية التعريفات الجمركية بين البلدين. وتم الإعلان عن الدفعة الأولى من هذه المشروعات يوم الأربعاء الماضي.

كان روبيو، ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، خلال اجتماع عقد في ميونخ يوم السبت الماضي ، التزامهما بتعميق العلاقات الثنائية، في ظل تصاعد التوترات بين اليابان والصين.

وصعدت الصين ضغوطها الدبلوماسية والاقتصادية على اليابان بعدما أشارت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي إلى أن طوكيو قد تقدم الدعم لتايوان، الجزيرة الديمقراطية التي تتمتع بالحكم الذاتي وتطالب بها بكين باعتبارها جزءا من أراضيها، في حال اندلاع صراع مع الصين.