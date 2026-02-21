ماكرون يشيد بقرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية

‌قال ​الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت إن حكم المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب يظهر ⁠أنه من الجيد وجود موازين للسلطة وسيادة القانون في البلدان الديمقراطية. وقال في المعرض الزراعي ‌الدولي السنوي في باريس "ليس من السيئ وجود محكمة عليا وسيادة ‌قانون"، ردا على سؤال ‌حول قرار المحكمة العليا الأمريكية أمس ‌الجمعة بأن ‌الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب ​قانون طوارئ ‌اقتصادية ​غير قانونية.

وأضاف "من ⁠الجيد وجود سلطة وموازين للسلطة في البلدان الديمقراطية". وذكر أن فرنسا ستنظر ​في ⁠تداعيات ⁠الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 10 بالمئة ⁠وستتكيف معها، وأن فرنسا تريد أن تواصل تصدير منتجاتها، بما في ذلك السلع الزراعية والفاخرة والأزياء ومنتجات قطاع الطيران.

وقال إن هناك ‌حاجة ماسة إلى عقلية هادئة، وإن القاعدة ​الأكثر إنصافا هي "المعاملة بالمثل"، لا "الخضوع لقرارات أحادية الجانب".