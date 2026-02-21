الدفاع الجوي الأمريكي يعترض 5 طائرات روسية قرب ألاسكا

انطلقت طائرات عسكرية أمريكية لاعتراض خمس طائرات روسية كانت تحلق في المجال الجوي الدولي قبالة الساحل الغربي لولاية ألاسكا، لكن مسؤولين عسكريين قالوا يوم الجمعة، إن الطائرات الروسية لم ينظر إليها على أنها استفزازية.

وقالت قيادة الدفاع الجوي الأمريكية الشمالية إنها اكتشفت وتعقبت طائرتين روسيتين من طراز "تو-95" وطائرتين من طراز "سو-35" وطائرة من طراز "إيه-50" تعملان بالقرب من مضيق بيرينغ يوم الخميس.

وردا على ذلك، أطلقت القيادة طائرتين من طراز "اف-16" وطائرتين من طراز "اف-35" وطائرة من طراز "اي-3" وأربع طائرات لإعادة التزود بالوقود من طراز "كيه سي- 135" لاعتراض وتحديد ومرافقة الطائرات الروسية حتى غادرت المنطقة، وفقا لبيان صادر عن القيادة.

وجاء في بيان القيادة أن "الطائرات العسكرية الروسية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأمريكي أو الكندي". وأشارت إلى أن هذا النوع من النشاط "يحدث بانتظام ولا يعتبر بمثابة تهديد".