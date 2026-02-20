ميرتس يقوم بأول زيارة إلى الصين كمستشار لألمانيا الأسبوع المقبل

أكدت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس سيزور الصين الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن العلاقات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى المسائل الأمنية.

وتعد تلك أول زيارة يقوم بها ميرتس إلى الصين منذ توليه منصبه.

ومن المقرر أن يقيم رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج مراسم استقبال عسكرية لميرتس يوم الأربعاء القادم في بكين، يليه مأدبة غداء مشتركة.

ومن المقرر أن يعقد ميرتس بعد الظهر اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية سيباستيان هيله في برلين إن المستشار سيبحث "كافة الموضوعات" خلال زيارته التي تستمر يومين للصين.

وأضاف أن "ذلك يشمل بالطبع الوضع في مجال حقوق الإنسان".

وتسود توترات تجارية بين برلين وبكين، لا سيما فيما يتعلق بالمعادن النادرة - وهي مواد خام حيوية تُستخدم في منتجات مثل الهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية.

ومن المقرر أن يرافق ميرتس وفد تجاري، ومن المقرر أن يشارك أيضا في اجتماع اللجنة الاستشارية الاقتصادية الألمانية - الصينية.

ووفقا لتقارير، يعتزم ميرتس أيضا زيارة المدينة المحرمة ومقر مجموعة مرسيدس بنز في بكين.

ومن المقرر أن يلتقي ميرتس، يوم الخميس، في هانجتشو بـ وانج هاو، سكرتير الحزب في مقاطعة تشجيانج. وأفادت الحكومة الألمانية أن هناك زيارتين مقررتين لميرتس أيضا لشركة يونيتري المتخصصة في صناعة الروبوتات وسيمنس إنرجي.