ترامب يزور الصين بين 31 مارس و2 أبريل وسط توتر تجاري

قال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب سيزور الصين في الفترة من 31 مارس إلى الثاني من أبريل ، مما يحدد موعدا للقاء منتظر بشدة وسط توتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتوقع المسؤول أن يلتقي ⁠ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار زيارته المطولة، وذلك في وقت يدرس فيه الجانبان إمكان تمديد هدنة تجارية أوقفت ‌تصعيد الرسوم الجمركية. ورفض المسؤول الكشف عن اسمه في أثناء مناقشة التفاصيل التي لم تُعلن.

وقال ‌ترامب لقادة أجانب أمس الخميس عن زيارته ‌إلى الصين "ستكون زيارة مثيرة للغاية. علينا ‌أن نقدم أكبر ‌عرض شهدته الصين في تاريخها".

وستمثل هذه الزيارة أول محادثات بين الزعيمين منذ فبراير ‌شباط وأول اجتماع شخصي بينهما منذ أكتوبر تشرين ⁠الأول حين التقى الزعيمان في كوريا الجنوبية، حيث وافق ترامب على خفض الرسوم الجمركية على الصين مقابل ⁠أن تشدد ⁠بكين حملتها على تجارة الفنتانيل غير المشروعة وتستأنف شراء فول الصويا من الولايات المتحدة وتضمن استمرار ⁠تدفق صادرات المعادن النادرة.

وبينما تجنب اجتماع أكتوبر إلى حد كبير القضية الحساسة المتعلقة بتايوان، أثار شي في فبراير شباط موضوع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الجزيرة.

وأعلنت واشنطن في ‌ديسمبر عن أكبر صفقة بيع أسلحة على الإطلاق مع تايوان، بما في ذلك أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار يمكن استخدامها للدفاع أمام هجوم صيني. وتتوقع تايوان مزيدا من هذه المبيعات