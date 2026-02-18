تم اليوم الأربعاء إعادة انتخاب رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي رسميا، بعد فوزها الانتخابي القوي، وهو ما يعد إجراء شكليا يتيح لها التركيز على تسريع المشاورات الخاصة بالموازنة وتطبيق اتفاق تجاري تم التوصل إليه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن التصويت على انتخابها كان شبه مؤكد بعدما حصل حزبها الليبرالي الديمقراطي على أغلبية تقدر بثلثي المقاعد في مجلس النواب في الانتخابات التي أجريت في الثامن من فبراير الجاري.

وحصلت تاكايشي في تصويت اليوم على 354 صوتا من بين 464 صوتا.

وقد أعلنت تاكايشي في وقت سابق من اليوم عن الحزمة الأولى من مشاريع ضمن التزام ياباني بقيمة 550 مليار دولار وفقا لاتفاق تجاري تم التوصل إليه مع ترامب العام الماضي.

وكتبت في منشور " سوف تواصل اليابان وأمريكا العمل سويا لضمان تنفيذ سريع وسلسل لهذه المشاريع".