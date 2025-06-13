محكمة استئناف تسمح لترامب بإبقاء الحرس الوطني في لوس انجلوس

سمحت محكمة استئناف أمريكية للرئيس دونالد ترامب بمواصلة نشر قوات الحرس الوطني في لوس انجلوس وسط احتجاجات على تشديد إنفاذ قوانين الهجرة، مما أوقف مؤقتا حكما أصدرته محكمة أدنى بوقف نشر هذه القوات.

ولا يعني قرار محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة أن المحكمة ستوافق في النهاية على قرار ترامب، لكنه يعني أنه سيحتفظ بقيادة الحرس في الوقت الحالي.

وأمس الخميس، اعتبر تشارلز براير قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في سان فرانسيسكو قرار ترامب نشر الحرس الوطني غير قانوني.

وأمر براير بإعادة الحرس الوطني إلى سيطرة حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم الذي رفع دعوى قضائية لتقييد أنشطة الحرس الوطني في الولاية.