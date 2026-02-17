بلجيكا تستدعي السفير الأمريكي

استدعت بلجيكا السفير الأمريكي اليوم الثلاثاء بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم البلاد بمعاداة السامية من خلال ملاحقة اليهود البلجيكيين، حسبما أعلن وزير خارجية بلجيكا.

وقال وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفو في منشور عبر منصة " اكس" أمس الاثنين" توصيف بلجيكا بأنها معادية للسامية لا يعد فقط أمرا خاطئا، ولكن تضليل معلوماتي خطير يقوض المعركة الحقيقية ضد الكراهية".

وأضاف " يحمل السفير المعتمد في بلجيكا مسؤولية احترام مؤسساتنا وممثلينا المنتخبين واستقلالية نظامنا القضائي".

وأوضح " الهجمات الشخصية على وزير بلجيكي والتدخل في الأمور القضائية ينتهك الأعراف الدبلوماسية الأساسية".

وكانت شبكة " في ار تي" قد قالت إن السلطات البلجيكية تحقق بشأن ما إذا كان ثلاثة أشخاص في انتويرب كانوا يؤدون عملية الختان بدون تدريب طبي معتمد.

وقال السفير الأمريكي بيل وايت في منشور إن هذا التحقيق يمثل" مضايقة غير مقبولة للجالية اليهودية هنا في انتويرب وفي بلجيكا".

وأكد وزير الخارجية البلجيكي أن " القانون البلجيكي يسمح بأداء عملية الختان على يد طبيب مؤهل في إطار معايير صارمة تتعلق بالصحة والسلامة"، مضيفا أنه لن يعلق على التحقيق الجاري.