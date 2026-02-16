أكثر 10 دول إنتاجاً للبصل في العالم.. ودولتان عربيتان بالقائمة

يُعد البصل مكوناً رئيسياً في مطابخ العالم على حد سواء، ولا يخلو طبق منه، سواء أكان طازجاً أم مطهواً، هذا ناهيك عن فوائده الجمّة وقيمته الغذائية.

ويستهلك الفرد العادي ما يقارب 6.3 كيلوغرام سنوياً، ويُشكّل البصل الأصفر 75% من إجمالي البصل المزروع في العالم، في حين البصل الأحمر والأبيض فهما من الألوان الشائعة الأخرى.

وتُعد الهند المنتج الأول للبصل، حيث يبلغ إنتاجها سنوياً 30.2 مليون طن، ويشتهر البصل المزروع في الهند بنكهته اللاذعة وينمو على مدار العام.

وتنتج الصين 24.5 مليون طن سنوياً، مستخدمة 9.2 ملايين فدان من الأراضي المخصصة لزراعة البصل فقط، وتحتل مصر المرتبة الثالثة بإنتاج 3.8 ملايين طن، وفي الحضارة المصرية القديمة، كان البصل يُعبد كرمز للحياة الأبدية.

واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الرابعة بإنتاجها 3.3 ملايين طن في 2023، وهو رقم أقل بكثير من الصين والهند، ويستهلك الأمريكيون ما يقارب 8.6 كيلوغرام من البصل سنوياً.

وتشتهر تركيا بجودة بصلها العالية، وقد دأب الأتراك على زراعة البصل لآلاف السنين، حيث يبلغ إنتاجها 2.6 مليون طن سنوياً، في حين تنتج بنغلاديش سنوياً 2.5، ويُعتبر البصل من التوابل الرئيسية التي يستخدمها البنغلاديشيون، وإيران 2.1 مليون طن.

ويصل إنتاج إندونيسيا إلى مليوني طن سنوياً، فيما يُزرع البصل الأحمر بشكل أساسي في باكستان، وهو من أقدم الأعشاب المزروعة في العالم، وتنتج حوالي 1.8 مليون طن سنوياً، ومثلها الجزائر.

وتُعدّ روسيا من الدول البارزة في إنتاج البصل، إذ يبلغ إنتاجها السنوي حوالي 1.7 مليون طن، ويُعتبر إنتاج البصل ركيزة أساسية للاقتصاد الروسي، ومن بين كبار منتجي البصل الآخرين المكسيك (1.8)، ونيجيريا (1.7)، والبرازيل (1.6)، وهولندا (1.6).