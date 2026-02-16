روبيو يستبق انتخابات المجر: فوز أوربان يخدم واشنطن

أشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارته المجر الاثنين بحكم رئيس الوزراء فيكتور أوربان، واستبق الانتخابات التي تشكل خطرا على استمرار هذا المسؤول ذي التوجهات القومية في السلطة، بتأكيده أن فوزه سيشكّل نجاحا للولايات المتحدة.

تعد المجر المحطة الأخيرة ضمن جولة روبيو في أوروبا حيث ألقى خطابا أمام مؤتمر ميونيخ للأمن وزار حليفا يمينيا آخر هو رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو.

ولم يُخف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقديره الكبير لأوربان قائلا في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي الجمعة إن رئيس الوزراء حقق نتائج "مذهلة" في المجر.

لكن أوربان (62 عاما) يواجه انتخابات تشريعية يوم 12 أبريل. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب "تيسا" المعارض بزعامة بيتر ماغيار على حزبه "فيديش".

قال روبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أوربان عقب اجتماعهما "أستطيع أن أؤكد لكم بثقة أن لدى الرئيس ترامب التزاما راسخا بنجاحكم، لأن نجاحكم هو نجاحنا".

وذكّر بأن العلاقة بينن ترامب وأوربان "وثيقة جدا"، و"أثمرت فوائد ملموسة"

وأكد أوربان أن الحكومة "ستُشكّل بعد الانتخابات في المجر بناء على ما يريده الشعب المجري".

وأضاف أوربان، الذي عاد إلى السلطة عام 2010 "أحيانا أخسر، وأحيانا أفوز ... لذا لا تخافوا مما سيحدث إن لم نفز، فهذا أمر مـألوف هنا".

وفي خطاب السبت، شدد أوربان على أنه سيواصل معركته ضد "المنظمات المدنية الزائفة والصحافيين والقضاة والسياسيين الذين تم شراؤهم"، في تصريحات تشبه كثيرا تلك التي تصدر عن ترامب في الولايات المتحدة.

وندد أيضا بما أسماه "آلة القمع" لدى بروكسل، في هجوم جديد على قيادة الاتحاد الأوروبي التي اختلف معها بشأن مجموعة كبيرة من القضايا.

ويتعرّض أوربان لانتقادات شديدة من قادة الاتحاد الأوروبي الذين يتهمونه بإسكات أي صوت معارض في سلك القضاء والدوائر الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني، وباضطهاد الأقليات.