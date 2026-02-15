ترامب: مجلس السلام تعهد بأكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية بغزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن أعضاء مجلس السلام الذي أنشأه مؤخرا تعهدوا بتقديم 5 مليارات دولار لإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب، كما سيلتزمون بإرسال آلاف الأفراد للمشاركة في قوات الاستقرار والشرطة الدولية في القطاع.

وأوضح ترامب أنه سيتم الإعلان رسميا عن هذه التعهدات عندما يتم عقد أول اجتماع لأعضاء المجلس في واشنطن يوم الخميس المقبل.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أعلن فيه عن هذه التعهدات: "سيثبت مجلس السلام أنه الهيئة الدولية الأكثر أهمية في التاريخ، ويشرفني أن أشغل منصب رئيسه".

ولم يذكر ترامب تفاصيل بشأن الدول الأعضاء التي قدمت تعهدات إعادة الإعمار، أو تلك التي ستشارك بأفراد في قوة الاستقرار.

لكن الجيش الإندونيسي أعلن اليوم الأحد أنه من المتوقع أن يكون ما يصل إلى 8000 من جنوده جاهزين بحلول نهاية يونيو لنشر محتمل في غزة، كجزء من مهمة إنسانية وسلام، حيث يُعد هذا أول التزام يتلقاه ترامب.

وستكون إعادة إعمار الأراضي الفلسطينية مهمة شاقة، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي إلى أن إعادة إعمار القطاع ستكلف 70 مليار دولار، حيث تعرضت معظم مناطق قطاع غزة للقصف الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عامين.

ويدعو اتفاق وقف إطلاق النار إلى تشكيل قوة استقرار دولية مسلحة للحفاظ على الأمن وضمان نزع سلاح حركة "حماس" ، وهو مطلب إسرائيلي رئيسي.