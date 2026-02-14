زامبيا: تعليق واردات الماشية من جنوب أفريقيا خشية انتشار الأمراض

أعلنت وزارة الثروة السمكية والماشية في زامبيا، اليوم السبت، تعليق جميع تصاريح استيراد الماشية من جنوب أفريقيا، بأثر فوري، عقب تفشي مرض الحمى القلاعية هناك.

وقالت الوزارة في بيان، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، يشمل قرارتعليق الواردات أعلاف الماشية و أجزاء صيد الجوائز والجلود والحوافر، وتصاريح عبور الحيوانات الحية ذات الحوافر المشقوقة من جنوب أفريقيا.

كما جرى تعليق تصاريح استيراد منتجات الألبان لحين اتخاذ تدابير تخفيف صارمة، وأوضح البيان أن التدابير سوف تخضع للمراجعة اعتمادا على تطور حالة تفشي مرض الحمى القلاعية في جنوب أفريقيا