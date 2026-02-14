بحثاً عن موقف أمريكي.. أوروبا تترقب كلمة روبيو في ميونخ اليوم

يلقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خطابا مرتقبا في مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت، حيث يبحث الحلفاء عن إشارات حول موقف واشنطن تجاه أوروبا.

والسؤال الرئيسي هو ما إذا كان روبيو، الذي سيتحدث الساعة التاسعة صباحا بتوقيت جرينتش، سيكرر النبرة العدائية لخطاب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مؤتمر العام الماضي أم سيتخذ نهجا أكثر ليونة في أعقاب الأزمة التي أثارتها محاولة الرئيس دونالد ترامب السيطرة على جرينلاند.

وتسعى الحكومات الأوروبية إلى التزام صارم بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وخاصة فيما يتعلق بالوجود المستمر للقوات الأمريكية واستمرار المظلة النووية الأمريكية.

وقال إيان بريمر، رئيس مجموعة أوراسيا البحثية، إنه يتوقع أن ينظر إلى خطاب روبيو على أنه "قوي" ولكن "بناء على نطاق واسع" مقارنة بخطاب فانس.

وقال بريمر على هامش المؤتمر في ميونخ "الفرق الذي سترونه هو أن روبيو لن يسيء إلى الأوروبيين بلا مبرر".

ومن المقرر أن يتحدث وزير الخارجية الصيني وانج يي مباشرة بعد روبيو في الساعة التاسعة والنصف صباحا، يليه ظهور مشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على المسرح الرئيسي.

وتركز المحادثات في المؤتمر، الذي يستمر حتى يوم غد الأحد، على النظام العالمي المتغير والأزمة في العلاقات عبر الأطلسي والصراع مع إيران والحرب في أوكرانيا.