ما المخاطر التي تهدد كوكبنا اليوم وبعد 10 سنوات؟

كشف التقرير العشرون للمخاطر العالمية لعام 2025 عن مشهد عالمي يتسم بتزايد المخاطر، في ظل تصاعد التحديات الجيوسياسية والبيئية والاجتماعية والتكنولوجية، التي باتت تهدد العالم.

ويستند التقرير إلى نتائج استطلاع إدراك المخاطر العالمية 2024-2025، الذي شمل آراء أكثر من 900 خبير ومتخصص من مختلف أنحاء العالم، مقدماً رؤية شاملة للمخاطر الأكثر إلحاحاً خلال المديين القصير والطويل، بهدف مساعدة صناع القرار على الموازنة بين الأزمات الآنية والأولويات الاستراتيجية بعيدة المدى.

وخلال الإطار الزمني القريب الممتد لعامين، حدد التقرير أبرز المخاطر التي تهدد العالم، وفي مقدمتها المواجهات الجيو-اقتصادية، وانتشار المعلومات المضللة والكاذبة، إلى جانب الأحداث الجوية المتطرفة، والنزاعات المسلحة بين الدول، فضلاً عن الهجرة أو النزوح القسري، والاستقطاب المجتمعي، والتلوث.

أما على المدى البعيد، خلال السنوات العشر المقبلة، فقد تصدرت الأحداث الجوية المتطرفة والتغيرات الحرجة في أنظمة الأرض قائمة المخاطر، إلى جانب نقص الموارد الطبيعية، واستمرار تهديد المعلومات المضللة والكاذبة، إضافة إلى التجسس والحرب الإلكترونية، والتلوث.

وأكد التقرير أن تداخل هذه المخاطر وتسارعها يتطلبان تعاوناً دولياً أكثر فاعلية، ورؤى استباقية تعزز من قدرة الدول والمؤسسات على مواجهة التحديات المتصاعدة وضمان استدامة الاستقرار العالمي.