تحطم طائرة هندية على متنها 242 راكباً

أفادت قنوات تلفزيونية يوم الخميس بتحطم طائرة تابعة لشركة طيران الهند في مطار مدينة أحمد آباد غرب الهند، دون تحديد ما إذا كان هناك أي وفيات.

وقال مصدر في قطاع الطيران بحسب رويترز إن الطائرة كانت متجهة إلى برمنغهام. وذكرت القنوات التلفزيونية أن الحادث وقع أثناء إقلاع الطائرة. وأظهرت الصور حطامًا مشتعلًا، ودخانًا أسود كثيفًا يتصاعد في سماء المطار.

وذكرت القنوات أن أكثر من 100 شخص كانوا على متن الطائرة.

كما عرضت صورًا لأشخاص يُنقلون على نقالات ويُنقلون في سيارات إسعاف.

وذكرت وكالة أنباء ANI نقلا عن غرفة التحكم بالشرطة أن 242 راكباً كانوا على متن الرحلة.

ودون حساب شركة طيران الهند على منصة إكس: تعرضت الرحلة AI171، التي تعمل على خط أحمد آباد - لندن جاتويك، لحادث اليوم، 12 يونيو 2025. في هذه اللحظة، نتحقق من التفاصيل وسنشارك المزيد من التحديثات في أقرب وقت ممكن.

وبحسب صحف هندية فإن الطائرة تحطمت في منطقة سكنية (ميغاني ناجار) بعد لحظات من إقلاعها.

وكانت رحلة الخطوط الجوية الهندية عبارة عن طائرة بوينج 787-8 دريملاينر ذات طابقين تحمل على متنها 230 راكبًا و12 فردًا من أفراد الطاقم مع قائد الطائرة سوميت سابهاروال والمساعد كلايف كوندر.

وانطلقت الرحلة من أحمد آباد الساعة 13:38، وعلى متنها 242 راكبًا وطاقمًا على متن طائرة بوينج 787-8، من بينهم 169 هنديًا، و53 بريطانيًا، وكندي واحد، و7 برتغاليين.

ووفقًا لغرفة عمليات الشرطة الهندية، كانت طائرة الخطوط الجوية الهندية رقم الرحلة AI-171 متجهة إلى لندن وتحطمت فور إقلاعها من أحمد آباد.

وأطلقت الطائرة نداء استغاثة إلى مراقبة الحركة الجوية، إلا أنها لم تستجب لنداءات المراقبة. وفور إقلاعها من المدرج 23، سقطت الطائرة على الأرض خارج محيط المطار، وشوهد دخان أسود كثيف يتصاعد من موقع الحادث، وفقًا لمصدر في المديرية العامة للطيران المدني.