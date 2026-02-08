ترامب يهين متزلج حر أمريكي ويصفه بأنه خاسر حقيقي





وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إهانة إلى المتزلج الحر الأمريكي هانتر هيس، وذلك عقب تصريحات أدلى بها الأخير بشأن الوضع الراهن في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال اليوم الأحد: "المتزلج الأمريكي في الألعاب الأولمبية هانتر هيس، وهو خاسر حقيقي، يقول إنه لا يمثل بلاده في الألعاب الأولمبية الشتوية الحالية".

وأضاف ترامب في منشوره: "إذا كان الأمر كذلك، ما كان ينبغي له أن يجرب الانضمام للفريق، ومن المؤسف للغاية أنه جزء منه. ومن الصعب جدا تشجيع شخص مثل هذا."

وخلال الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في إيطاليا، جرت بالفعل عدة احتجاجات ضد سياسات ترامب، لا سيما بشأن عمليات المداهمة العنيفة أحيانا التي تنفذها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ضد المهاجرين.

وقال المتزلج الحر الأمريكي هانتر هيس، مؤخرا، إن تمثيله للولايات المتحدة في الوقت الحالي "يثير مشاعر مختلطة" لديه. وأضاف: "من الواضح أنني لست من أكبر المعجبين بالكثير مما يحدث، وأعتقد أن كثيرا من الناس لديهم نفس الشعور. ولا يعني مجرد ارتدائي العلم الأمريكي أنني أمثل كل ما يجري في الولايات المتحدة."