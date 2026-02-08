ميلوني تصف مثيري الشغب في أولمبياد ميلانو بـ"أعداء إيطاليا"

انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بشدة المتظاهرين الذين شاركوا في أعمال شغب بمدينة ميلانو تزامنا مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، واصفة المتورطين في تلك الأحداث بأنهم "أعداء إيطاليا والإيطاليين" في منشور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد.

وأعربت ميلوني عن استيائها من تعمد المحتجين تصدير صور الشغب لتظهر "على شاشات التلفزيون في أنحاء العالم."

وقالت ميلوني في بيان على فيسبوك: "بعد ذلك، قام آخرون بقطع كابلات السكك الحديدية لمنع القطارات من المغادرة"، مضيفة أن آلاف الإيطاليين، وكثير منهم متطوعون، يعملون على ضمان سير الألعاب الأولمبية الشتوية بسلاسة، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وأضافت ميلوني: "نعلن تضامننا مجددا مع الشرطة، ومدينة ميلانو، وكل من سيتضرر عملهم جراء هذه العصابات الإجرامية." حسب وكالة (أ ب).

وأعلنت وزارة النقل الإيطالية أنها فتحت تحقيقا لمعرفة ما إذا كان التخريب المتزامن لخطوط السكك الحديدية في شمالي إيطاليا، أمس السبت، الموافق اليوم الأول من الألعاب الأولمبية الشتوية، يشكل عملا إرهابيا، وفقا لما ذكرته وكالة (أ ب).

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الحوادث، بحسب ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وذكرت وكالة أنسا أن حوادث التخريب المزعومة استهدفت أولا محطة بولونيا المركزية، التي تدير حركة السكك الحديدية بين شمالي إيطاليا وجنوبها، حوالي الساعة 6 صباحا أمس السبت بالتوقيت المحلي بينما كان الظلام لا يزال مخيما.

وبعد ذلك، طالت عمليات التخريب القطارات في منطقة بيسارو على الساحل الأدرياتيكي.