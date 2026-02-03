الجيش الأمريكي يسقط مسيرة إيرانية اقتربت من "​أبراهام لينكولن" في ​بحر العرب

قال مسؤول أمريكي لرويترز اليوم الثلاثاء ⁠إن الجيش أسقط طائرة ⁠مسيرة إيرانية بعد اقترابها من ​حاملة الطائرات ​أبراهام لينكولن في ​بحر العرب.

وكانت ‌الطائرة ‌الإيرانية ⁠من طراز ​شاهد-​139 تحلق باتجاه حاملة الطائرات ‍وأسقطتها مقاتلة أمريكية من طراز إف-‍35.

في السياق، ‌قالت مصادر بحرية وشركة للاستشارات الأمنية إن ستة زوارق حربية ⁠إيرانية اقتربت من ناقلة نفط ترفع علم ​الولايات ​المتحدة في ​مضيق هرمز ‌شمالي سلطنة ‌عُمان.

وذكرت ⁠مجموعة فانجارد لإدارة ​المخاطر ​البحرية أن الناقلة ستينا إمبيراتيف "‍لم تدخل المياه الإقليمية لإيران"، وكان ترافقها ‍بارجة أمريكية.