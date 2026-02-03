الجيش الأمريكي يسقط مسيرة إيرانية اقتربت من "​أبراهام لينكولن" في ​بحر العرب

قال مسؤول أمريكي لرويترز اليوم الثلاثاء إن الجيش أسقط طائرة مسيرة إيرانية بعد اقترابها من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في بحر العرب.
وكانت الطائرة الإيرانية من طراز شاهد-139 تحلق باتجاه حاملة الطائرات وأسقطتها مقاتلة أمريكية من طراز إف-35.
في السياق، قالت مصادر بحرية وشركة للاستشارات الأمنية إن ستة زوارق حربية إيرانية اقتربت من ناقلة نفط ترفع علم الولايات المتحدة في مضيق هرمز شمالي سلطنة عُمان.
وذكرت مجموعة فانجارد لإدارة المخاطر البحرية أن الناقلة ستينا إمبيراتيف "لم تدخل المياه الإقليمية لإيران"، وكان ترافقها بارجة أمريكية.