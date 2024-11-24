بوريل: الدول الأوروبية ملزمة بتنفيذ قرار "المحكمة الجنائية" ضد نتنياهو وغالانت

أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، أن دول التكتل ملزمة بتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على قادة إسرائيل وحماس.

وقال بوريل بعد ورشة عمل في نيقوسيا نظمها "ائتلاف الدولتين لإسرائيل وفلسطين"، وهي منظمة ناشطة إسرائيلية فلسطينية، إن "الدول التي وقعت على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة. وإن هذا ليس أمرا اختياريا".

وجاءت تصريحات بوريل ردا على سؤال من الصحفيين للتعليق على أمر القبض الصادر من المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وقائد حماس إبراهيم المصري-الشهير بمحمد الضيف-، بتهم جرائم مزعومة ضد الإنسانية.

وردا على سؤال بشأن تقرير يفيد بأن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان قد دعا نتنياهو لزيارة البلاد، قال بوريل:"يجب على المجر أيضا تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة... وعلى جميع دول الاتحاد الأوروبي. وإذا لم يفعلوا ذلك، فسوف تكون هناك قضية قانونية لعدم الوفاء بالالتزام القانوني".

كما رفض بوريل الاتهامات من إسرائيل بأن أوامر القبض معادية للسامية، قائلا إن العبارة التي تشير إلى "أحلك فترات التاريخ" لا ينبغي استخدامها بخفة.

وأضاف: "في كل مرة يختلف فيها شخص مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يجري اتهامه بمعاداة السامية... هذا غير مقبول".

وكانت هناك ردود فعل مختلطة من دول الاتحاد الأوروبي بشأن أوامر المحكمة الجنائية الدولية، حيث قالت فرنسا وألمانيا إنهما تدرسان القضية، بينما قالت بعض الدول إنها ستقوم باعتقال الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالأمر الصادر من المحكمة الجنائية الدولية.