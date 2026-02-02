زيلينسكي: روسيا ملتزمة بوقف إطلاق النار على منشآت الطاقة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ⁠اليوم الاثنين إن روسيا التزمت إلى حد كبير بوقف إطلاق النار ‌على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، في الوقت الذي تستعد فيه كييف للجولة المقبلة من المحادثات الثلاثية حول إنهاء الحرب.

وأوضح زيلينسكي أن روسيا لم تشن أي هجمات صاروخية أو بطائرات مسيرة على البنية التحتية للطاقة ⁠في أوكرانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكن منشآت الطاقة القريبة من الخطوط الأمامية على جبهة القتال تعرضت للقصف.

وقال زيلينسكي بعد اجتماعه مع فريق التفاوض قبل الجولة الجديدة ⁠من محادثات السلام مع مسؤولين روس وأمريكيين المقرر عقدها هذا الأسبوع في أبوظبي "تساعد تدابير تخفيف التوتر... في بناء ثقة الشعب في عملية التفاوض ونتائجها المحتملة. يجب ​إنهاء الحرب".

وتابع "أوكرانيا مستعدة لاتخاذ خطوات حقيقية. نعتقد ​أنه من الواقعي تحقيق سلام ​حقيقي ودائم".

وأعلنت روسيا وأوكرانيا الأسبوع الماضي وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة لدى ‌كل منهما، لكنهما ‌اختلفتا على ⁠الإطار الزمني للهدنة.

وقال الكرملين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب شخصيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم شن ضربات على كييف حتى أمس الأحد. وقال زيلينسكي إن ​الهدنة من ​المفترض أن تستمر لمدة أسبوع، بدءا من 30 يناير .

* أوكرانيا تكافح لاستعادة إمدادات الطاقة

تواجه أوكرانيا صعوبة في ‍إعادة تشغيل نظام الطاقة المتضرر وتوصيل إمدادات الكهرباء والتدفئة للسكان بعد عدة هجمات روسية كبيرة هذا الشهر. وتعقدت أعمال الإصلاح بسبب درجات الحرارة شديدة البرودة.

وقال مكسيم تيمشينكو الرئيس التنفيذي لشركة (دي.تي.إي.كيه)، وهي شركة خاصة ‍للكهرباء في أوكرانيا لرويترز "نقترب اليوم من نقطة حرجة. نحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة ما دمر خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

وأوضح "وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة مهم للغاية بالنسبة لنا للتعافي جزئيا وتجنب أي عواقب كارثية بسبب انقطاع إمدادات الطاقة".