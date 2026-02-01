ترامب: الهند ستشتري النفط الفنزويلي بدلاً من الإيراني

⁠قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحفيين ‌إن الهند ستشتري نفطا فنزويليا بدلا من شراء النفط من إيران.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إير ⁠فورس ون في طريقه من واشنطن إلى فلوريدا "لقد توصلنا بالفعل إلى اتفاق بشأن هذا ⁠الأمر، أو بالأحرى، إلى فكرة الاتفاق".

جاء تصريح ترامب بعد يوم من إبلاغ الولايات المتحدة ​دلهي بأن بإمكانها أن تستأنف ​قريبا شراء ​النفط الفنزويلي للمساعدة في تعويض واردات النفط ‌الروسي، بحسب ‌ما ⁠أفاد به ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز.

وتأتي جهود الولايات المتحدة لتزويد الهند بالنفط الخام الفنزويلي ​في ​إطار سعي واشنطن لخفض عائدات روسيا من النفط.

وكان ترامب قد فرض رسوما جمركية 25 بالمئة على الدول المستوردة للنفط الفنزويلي، بما فيها ‍الهند، في مارس من العام الماضي.

وقال ترامب إن الصين مرحب بها أيضا لعقد اتفاق مع الولايات المتحدة لشراء النفط الفنزويلي.