ارتفاع عدد قتلى انهيار أرضي في إندونيسيا إلى 49

قالت الهيئة الوطنية للبحث والإنقاذ ‌في إندونيسيا اليوم السبت إن عدد الوفيات جراء انهيار أرضي حدث قبل أسبوع في إقليم جاوة الغربية ارتفع ⁠إلى 49 شخصا وإن 15 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وقالت البحرية يوم الثلاثاء ⁠الماضي إن 23 جنديا لقوا حتفهم أيضا في أثناء تدريبات لحراسة الحدود.

وتسبب هطول أمطار ​غزيرة في حدوث الانهيار ​الأرضي في ​قرية باسير لانجو في باندونج بارات يوم ‌24 يناير ‌كانون ⁠الثاني. ووقع بعد سيول وانهيارات أرضية نتيجة إعصار اجتاح جزيرة سومطرة أواخر العام الماضي ​وهو ​ما أودى بحياة 1200 شخص وتسبب في نزوح ما يزيد ‍على مليون.

ومددت هيئة البحث والإنقاذ فترة الاستجابة للطوارئ سبعة أيام حتى السادس من فبراير شباط. يُذكر أن لجنة برلمانية خفضت ‍يوم الأربعاء الماضي تمويل الهيئة على الرغم من المخاوف حيال عدد الكوارث التي يتعين على الهيئة التعامل معها.